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12:37, 27 сентября 2023Мир

В США рассказали о легкой мишени для военных России на Украине

MWM: Abrams будут легкой мишенью для ВС РФ на передовой из-за артиллерии и мин

Фото: Nicolas Armer / dpa / Globallookpress.com

Американские танки Abrams, скорее всего, будут легкой мишенью для российских военных, которые активно применяют артиллерию и мины. Об этом пишет Military Watch Magazine (MWM).

В материале издания говорится, что в ходе конфликта украинские военные уже понесли значительные потери в западной технике. В частности, российскими войсками разбиты немецкие танки Leopard 1, Leopard 2, а также британские Challenger 2. В связи с этим авторы уверены, что без брони с обедненным ураном американские машины Abrams навряд ли будут долго выполнять боевые задачи.

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    Варвара Кошечкина
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