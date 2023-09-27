В США рассказали о легкой мишени для военных России на Украине

MWM: Abrams будут легкой мишенью для ВС РФ на передовой из-за артиллерии и мин

Американские танки Abrams, скорее всего, будут легкой мишенью для российских военных, которые активно применяют артиллерию и мины. Об этом пишет Military Watch Magazine (MWM).

В материале издания говорится, что в ходе конфликта украинские военные уже понесли значительные потери в западной технике. В частности, российскими войсками разбиты немецкие танки Leopard 1, Leopard 2, а также британские Challenger 2. В связи с этим авторы уверены, что без брони с обедненным ураном американские машины Abrams навряд ли будут долго выполнять боевые задачи.