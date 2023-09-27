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09:54, 27 сентября 2023Бывший СССР

В США раскрыли причину поломок западного оружия у ВСУ

WSJ: западная техника часто ломается из-за недостаточного обучения бойцов ВСУ

Фото: Andriy Andriyenko / AP

Недостаток обучения бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) привел к тому, что западная техника часто ломается, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

В беседе с американским изданием украинские военные рассказали, что западное оружие, в частности, гаубицы Panzerhaubitze немецкого концерна Rheinmetall, часто ломаются из-за непрерывного использования. В свою очередь, военные аналитики отметили, что поломки могут быть следствием «мало потраченного времени на подготовку украинских артиллеристов» перед отправкой на поле боя.

Отмечается, что обучение солдат ВСУ эксплуатации гаубиц продолжалось пять недель, в то время как немецкие солдаты тренировались на протяжении минимум четырех месяцев. Начальник Главного управления боевых ударных систем Генштаба ВСУ Сергей Баранов уточнил, что украинские солдаты могут одновременно эксплуатировать менее 70 процентов гаубиц, переданных западными союзниками.

По данным газеты, сейчас ВСУ используют 17 типов гаубиц западного и советского производства.

Ранее WSJ сообщила, что американские танки M1 Abrams не помогут ВСУ значительно изменить ситуацию на поле боя. Серьезное препятствие для гусеничной техники представляют российские минные поля.

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    Варвара Кошечкина
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