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13:23, 27 сентября 2023Россия

Лежавшего в госпитале россиянина прифотошопили для «вручения» ему медали за СВО

Baza: в Башкирии чиновники прифотошопили раненого бойца для «вручения» медали

Фото: Администрация Янаульского района РБ

В Башкирии чиновники прифотошопили бойца для «вручения» ему медали за участие в специальной военной операции (СВО). Россиянин в это время лежал с тяжелым ранением в госпитале. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Свое мастерство в освоении фотошопа продемонстрировали представители администрации Янаульского района. В июле чиновники доложили в своей группе во «ВКонтакте», что солдат Артур Султангалиев получил награду из рук военного комиссара Янаула за участие в спецоперации.

В действительности же на предоставленном фото был не Султангалиев, а его криво вырезанное тело. Пользователи соцсети сразу же обратили на внимание на неумелую обработку снимка. Но сотрудники администрации не стали увиливать и признали, что к плохому фотошопу прибегли «в силу некоторых причин». «Фотошоп признаем, да», — сообщил изданию «Подъем» исполняющий обязанности главы района Салават Гильмиев, пояснив, что в июле на награждение Султангалиев пришел в футболке и шлепанцах, а медаль ему вручили в военкомате.

Участника СВО Султангалиева, получившего ранение, медикам не удалось спасти. Об этом администрация Янаульского района рассказала в сообществе в сентябре.

Ранее глава одного из районов Бурятии попросил местных жителей отдавать подержанные автомобили на нужды спецоперации.

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    Анна Щербакова
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