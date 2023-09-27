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18:43, 27 сентября 2023Культура

Бондарчук пришел с супругой на премьеру фильма про Конюхова

Режиссер Бондарчук пришел с Паулиной Андреевой на премьеру фильма про Конюхова

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Российский режиссер Федор Бондарчук пришел на премьеру фильма «Повелитель ветра» в сопровождении жены, 34-летней актрисы театра и кино Паулины Андреевой. Об этом сообщает News.ru.

Отмечается, что Андреева редко появляется на светских мероприятиях с мужем после рождения сына. Кроме звездной пары мероприятие в честь первого показа биографической ленты о путешественнике Федоре Конюхове посетили такие артисты, как Любовь Толкалина, певица Глюкоза с дочерьми, Нелли Кобзон, Светлана Ходченкова и другие знаменитости.

Ранее стало известно, что бывшая супруга Федора Бондарчука, российская модель и телеведущая Светлана Бондарчук подала в суд исковое заявление о разделе совместно нажитого имущества. Федор и Светлана поженились в 1991 году, а в 2016-м подали на развод.

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    Сергей Равин
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