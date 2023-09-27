Командующий Соколов: 810-я бригада морской пехоты ЧФ удостоилась ордена Ушакова

810-я бригада морской пехоты Черноморского флота (ЧФ) удостоилась ордена Ушакова. Об этом заявил командующий флотом Виктор Соколов, пишет ТАСС.

По его словам, соответствующий указ издал президент России Владимир Путин. «[810-я бригада] — первое в истории военно-морского флота соединение морской пехоты, которое удостоено ордена Ушакова», — подчеркнул Соколов. До этого 810-я бригада морской пехоты ЧФ получила орден Жукова и почетное наименование «Гвардейская».

Орден Ушакова был учрежден указом президиума СССР в 1944 году для награждения. Им награждают не только военнослужащих, но также корабли, объединения и воинские части ВМФ.

Ранее Соколов, о ликвидации которого заявляли Вооруженные силы Украины, сообщил, что в настоящее время Черноморский флот успешно выполняет задачи, поставленные перед ним командованием.