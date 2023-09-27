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11:10, 27 сентября 2023Россия

Объявленный ВСУ ликвидированным командующий Черноморским флотом дал интервью

«Звезда»: командующий ЧФ Соколов заявил об уверенном выполнении задач

Фото: РИА Новости

Командующий Черноморским флотом (ЧФ) России Виктор Соколов, которого ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) объявили ликвидированным, дал интервью. В нем он заявил телеканалу «Звезда» об уверенном выполнении поставленных задач.

По его словам, широко обсуждаются подвиги российских морских пехотинцев. «Успешно выполняют задачи и надводные силы, и подводные силы, и морская авиация, и береговые войска», — отметил Соколов.

26 сентября сообщалось, что командующий Черноморским флотом присутствовал на совещании с министром обороны России Сергеем Шойгу.

Соколов на фоне слухов о ликвидации участвовал в мероприятии по видеосвязи.

Ракетный удар по штабу Черноморского флота со стороны Украины был нанесен 22 сентября. Осколок снаряда тогда обнаружили недалеко от театра Луначарского.

Позже Минобороны пояснило, что российские cредства противовоздушной обороны сбили пять ракет в ходе отражения атаки на Севастополь. По данным ведомства, в результате оказалось повреждено историческое здание штаба Черноморского флота.

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    Анна Щербакова
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