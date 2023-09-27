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21:16, 27 сентября 2023Мир

США отвергли принуждение бизнеса к прекращению взаимодействия с Россией

Госдеп заявил, что США не принуждают бизнес прекращать взаимодействие с Россией

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер отверг заявления о том, что США принуждают бизнес прекращать взаимодействие с Россией и не грозят санкциями компаниям, сообщает РИА Новости.

«Я хочу внести ясность: мы всегда подчеркивали, что существуют определенные разновидности коммерческой деятельности, которые мы не пытаемся закрыть применительно к России», — заявил он.

По словам Миллера, антироссийские санкции предусматривают исключения в части поставок продуктов питания и лекарств. Он добавил, что Вашингтон не намерен вступать в конфликт с Россией, а компании могут самостоятельно принимать решение о дальнейшем ведении бизнеса в России.

Ранее Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) внесло в черный список пять компаний и двух граждан из Ирана, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Турции за то, что они участвовали в закупке серводвигателей для производства иранских дронов модели Shahed, которые Россия якобы использует в зоне спецоперации на Украине.

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