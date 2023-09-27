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18:53, 27 сентября 2023Экономика

США ввели санкции против компаний из Китая и Турции за помощь России

США ввели санкции против пяти компаний за поставку деталей для иранских дронов

Фото: Michael Nagle / Bloomberg / Getty Images

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) внесло в черный список пять компаний и двух граждан из Ирана, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Турции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Вашингтон ввел санкции против компаний и физлиц за то, что они участвовали в закупке серводвигателей для производства иранских дронов модели Shahed, которые Россия якобы использует в зоне спецоперации на Украине. Под ограничения попали иранская компания Pishgam Electronic Safeh (PESC), гонконгская Hongkong Himark Electron Model Limited, турецкие Dal Enerji и Anka Port, а также Farhad Ghaed из ОАЭ. Их активы в США заморозят, а местным гражданам и компаниям запретят вести с ними бизнес.

С сентября 2022 года OFAC ввело уже девять пакетов санкций против иранского производителя беспилотников Shahed Aviation Industries (SAIRC). По словам замминистра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайана Э. Нельсона, дроны SAIRC стали ключевым инструментом армии России для поражения критической инфраструктуры Украины.

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В феврале 2023 года ЕС внесли руководство иранских компаний-производителей беспилотников в санкционные списки. Под ограничения попали гендиректор Paravar Pars Хоссейн Шамсабад и гендиректор Qods Aviation Industries Гассем Дамавандиан. Руководство блока объяснило внесение в черные списки тем, что беспилотники, произведенные в Иране, «используются Россией в конфликте на Украине».

По данным финского независимого Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA), многие европейские компании помогают России с обходом санкций. Западные танкеры перевозят большинство российских экспортных партий нефти и топлива вопреки наложенным ограничениям на транспортировку и страхование грузов.

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    Вячеслав Агапов
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