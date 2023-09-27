Появились подробности о сбитом под Саратовом беспилотнике

Shot: сбитый в Саратовской области беспилотник нес взрывное устройство

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), сбитый в поле в Калининском районе Саратовской области, нес на себе взрывное устройство с поражающими элементами. Такие подробности публикует Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

По данным канала, дрон, подбитый недалеко от деревни Кленовые Вершины, был начинен металлическими шариками. По предположению экспертов, рухнувший беспилотник относился к самолетному типу с размахом крыльев около трех метров.

Ранее сообщалось, что обломки дрона заметил рабочий местного сельхозпредприятия. После их падения в поле образовалась огромная воронка. В результате случившегося никто не пострадал, разрушений также удалось избежать.

Как предполагает Shot, БПЛА мог двигаться в сторону военного аэродрома в Энгельсе. Деревня, возле которой обнаружили обломки устройства, расположена в 420 километрах от российско-украинской границы.