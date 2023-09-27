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09:08, 27 сентября 2023Россия

Огромная воронка образовалась после падения обломков дрона под Саратовом

Shot: воронка образовалась после падения дрона в поле в Саратовской области

Кадр: Telegram-канал SHOT

Огромная воронка образовалась после падения обломков дрона в поле неподалеку от деревни Кленовые Вершины в Калининском районе Саратовской области. В результате произошедшего никто не пострадал, разрушений также удалось избежать. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По сведениям издания, обломки беспилотника заметил в поле рабочий местного сельхозпредприятия.

Как предполагает Shot, подбитый дрон двигался в сторону военного аэродрома в Энгельсе. Деревня, где обнаружили обломки устройства, расположена в 420 километрах от российско-украинской границы.

Эксперты допустили, что рухнувший беспилотник относился к самолетному типу с размахом крыльев около трех метров.

Власти Саратовской области ситуацию пока не комментировали.

В декабре 2022 года саратовское правительство временно закрывало небо после атаки беспилотных летательных аппаратов на аэродром в Энгельсе.

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    Анна Щербакова
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