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16:44, 27 сентября 2023Россия

В российской школе детей начали учить эзотерике

В школе Екатеринбурга детей начали учить псевдонаучной системе «Дизайн человека»

Фото: petr sidorov / Unsplash

В екатеринбургской школе № 30 детей начали платно обучать «Дизайну человека» — эзотерической псевдонаучной системе, сочетающей элементы астрологии, каббалы и концепции чакр. Об этом пишет Ura.ru.

Агентство обратило внимание, что информация о дополнительных занятиях по «Дизайну человека» размещена на сайте учебного заведения. Они проводятся два часа в неделю и предназначены для учеников с восьмого по десятый классы, утверждает автор материала. Стоимость услуги составляет 1800 рублей.

Журналист портала обратился за комментарием в школу, однако там не стали отвечать на вопросы и предложили записаться на прием к директору. Также был направлен запрос в пресс-службу мэрии Екатеринбурга.

Система «Дизайн человека» была создана канадцем Аланом Краковером в 1990-х годах. Согласно убеждениям ее сторонников, судьбу человека можно определить по месту и точному времени рождения человека.

Ранее в Краснодарском крае на базе храма открылась православная киберспортивная школа «ВоZнесение». В ней детей прихожан учат пилотировать дроны как с помощью технических симуляторов, так и вживую. Также воспитанники осваивают программирование и 3D-дизайн.

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    Константин Лысяков
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