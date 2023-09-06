Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:18, 6 сентября 2023Россия

В России открыли православную школу с уроками пилотирования дронов

На Кубани открыли православную школу с уроками пилотирования дронов

Фото: Telegram-канал «Кубанская митрополия»

В станице Прочноокопской Краснодарского края на базе храма открылась православная киберспортивная школа «ВоZнесение», в которой детей прихожан учат пилотировать дроны. Об этом «Ленте.ру» рассказал основатель школы, настоятель храма и представитель Комиссии по физической культуре и спорту Армавирской епархии, священник Игорь Бирюков.

По его словам, пока функционируют два класса по 6-8 человек в каждом. «Больше мы пока не можем вместить. Хотя предварительная запись еще идет, все места уже заняты», — отметил священник.

Бирюков отметил, что в обучении упор делается на пилотирование дронов, как с помощью технических симуляторов, так и вживую. Преподают детям опытные инструкторы. Также воспитанники осваивают программирование и 3D-дизайн.

«Пока у нас пять ноутбуков для общих занятий и три ноутбука непосредственно для занятий с дронами. Есть и авиапарк дронов. Но наше материально-техническое оснащение будет улучшаться по мере поступления пожертвований. Мы намерены свой инвентарь улучшать. Будет расширяться и количество "железа". Думаю, в будущем мы обзаведемся так называемыми вездеходными беспилотниками», — поделился собеседник «Ленты.ру».

Мне хотелось чего-то более интересного в досуговой части, чем вышивание крестиком и поделки из фанеры

Игорь Бирюковсвященник

Идея создания воскресной школы на базе храма, по словам настоятеля, пришла сразу после назначения, в декабре 2022 года. «В силу очевидных обстоятельств сейчас в епархиальной жизни приоритетными являются не футбол или баскетбол, а военно-прикладные виды спорта. Мне же лично всегда была особенно интересна тема беспилотных летательных аппаратов, дронов, дронрейсинга. При этом беспилотная авиация имеет не только военно-практическое, но и прикладное гражданское применение. Я даже прошел специальные курсы по беспилотным авиационным системам при Российском университете спорта и решил использовать эти знания при создании нашей кибершколы», — подытожил священник.

Ранее Международная федерация киберспорта разрешила российским командам выступать на соревнованиях под национальным флагом и гимном. Запрет действовал с апреля 2022 года. В этот период киберспортсмены выступали в нейтральном статусе.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Смирная
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский назвал число погибших после удара по Константиновке

    В Госдуме отреагировали на практику набора «мигрантских» классов в школах России

    Госсекретарь США провел переговоры с главой МИД Польши

    Россиянок предупредили об опасной интимной болезни

    Россиянам раскрыли способ отдохнуть в дорогом отеле Турции по цене дешевого

    Названы положительные последствия снижения доступности ипотеки

    Участница шоу «Голос» раскрыла изнанку работы с наставником

    Россиянам предрекли вечное перекредитование

    В Харьковской области сообщили о продвижении ВС России к Купянску

    11 тысяч марафонцев сжульничали и добрались до финиша на автомобилях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости