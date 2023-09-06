В России открыли православную школу с уроками пилотирования дронов

На Кубани открыли православную школу с уроками пилотирования дронов

В станице Прочноокопской Краснодарского края на базе храма открылась православная киберспортивная школа «ВоZнесение», в которой детей прихожан учат пилотировать дроны. Об этом «Ленте.ру» рассказал основатель школы, настоятель храма и представитель Комиссии по физической культуре и спорту Армавирской епархии, священник Игорь Бирюков.

По его словам, пока функционируют два класса по 6-8 человек в каждом. «Больше мы пока не можем вместить. Хотя предварительная запись еще идет, все места уже заняты», — отметил священник.

Бирюков отметил, что в обучении упор делается на пилотирование дронов, как с помощью технических симуляторов, так и вживую. Преподают детям опытные инструкторы. Также воспитанники осваивают программирование и 3D-дизайн.

«Пока у нас пять ноутбуков для общих занятий и три ноутбука непосредственно для занятий с дронами. Есть и авиапарк дронов. Но наше материально-техническое оснащение будет улучшаться по мере поступления пожертвований. Мы намерены свой инвентарь улучшать. Будет расширяться и количество "железа". Думаю, в будущем мы обзаведемся так называемыми вездеходными беспилотниками», — поделился собеседник «Ленты.ру».

Мне хотелось чего-то более интересного в досуговой части, чем вышивание крестиком и поделки из фанеры Игорь Бирюков священник

Идея создания воскресной школы на базе храма, по словам настоятеля, пришла сразу после назначения, в декабре 2022 года. «В силу очевидных обстоятельств сейчас в епархиальной жизни приоритетными являются не футбол или баскетбол, а военно-прикладные виды спорта. Мне же лично всегда была особенно интересна тема беспилотных летательных аппаратов, дронов, дронрейсинга. При этом беспилотная авиация имеет не только военно-практическое, но и прикладное гражданское применение. Я даже прошел специальные курсы по беспилотным авиационным системам при Российском университете спорта и решил использовать эти знания при создании нашей кибершколы», — подытожил священник.

Ранее Международная федерация киберспорта разрешила российским командам выступать на соревнованиях под национальным флагом и гимном. Запрет действовал с апреля 2022 года. В этот период киберспортсмены выступали в нейтральном статусе.

