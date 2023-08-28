Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Даниил Медведев
Завтра
19:00 (Мск)
Аттила Балаж
US Open (м)
Аслан Карацев
Сегодня
21:30 (Мск)
Иржи Легечка
US Open (м)
Бернарда Пера
Сегодня
20:30 (Мск)
Вероника Кудерметова
US Open (ж)
Дарья Касаткина
Завтра
21:30 (Мск)
Алисия Паркс
US Open (ж)
Людмила Самсонова
Завтра
18:00 (Мск)
Клэр Лю
US Open (ж)
Оливия Гадеки
Завтра
00:00 (Мск)
Мирра Андреева
US Open (ж)
18:52, 28 августа 2023Спорт

Российским киберспортсменам разрешили выступать под флагом страны

Международная федерация киберспорта сняла с россиян нейтральный статус

Фото: Светлана Садыкова / РИА Новости

Международная федерация киберспорта (IESF) разрешила российским командам выступать на соревнованиях под национальным флагом и гимном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации компьютерного спорта России.

«28 августа на съезде Международной федерации киберспорта по итогам голосования делегаты отменили решение съезда, согласно которому российские спортсмены не могли выступать на международных соревнованиях под своим флагом», — говорится в заявлении. Отмечается, что за снятие с россиян нейтрального статуса проголосовали 32 делегата, 13 выступили против, еще 25 воздержались.

Запрет для россиян на участие в турнирах с национальной символикой действовал с апреля 2022 года. В этот период киберспортсмены выступали в нейтральном статусе.

В июне 2016 года киберспорт был официально признан видом спорта в России. Он вернулся во Всероссийский реестр видов спорта после того, как в июле 2006-го был исключен тогдашним главой Минспорта Вячеславом Фетисовым.

Что думаешь? Оцени!
    Дарья Коршунова
    Обсудить
    Последние новости

    Польша и Прибалтика пригрозили полностью закрыть границы с Белоруссией. Какие требования они выдвигают Лукашенко?

    Мужчина голыми руками отбился от ягуара и спас племянников

    Названы неожиданные привычки долгожителей

    Ценам на жилье предрекли возвращение в 2021 год

    США запланировали в ближайшие годы вооружиться тысячами беспилотников

    Названы лучшие школы Москвы

    В Совбезе заявили о переносе биопрограмм США с Украины в страны СНГ

    Ким Кардашьян с новой прической подняли на смех в сети

    Описана опасность ремешков умных часов

    66-летняя женщина стала старейшим баттл-рэпером в мире

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости