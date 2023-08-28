Российским киберспортсменам разрешили выступать под флагом страны

Международная федерация киберспорта сняла с россиян нейтральный статус

Международная федерация киберспорта (IESF) разрешила российским командам выступать на соревнованиях под национальным флагом и гимном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации компьютерного спорта России.

«28 августа на съезде Международной федерации киберспорта по итогам голосования делегаты отменили решение съезда, согласно которому российские спортсмены не могли выступать на международных соревнованиях под своим флагом», — говорится в заявлении. Отмечается, что за снятие с россиян нейтрального статуса проголосовали 32 делегата, 13 выступили против, еще 25 воздержались.

Запрет для россиян на участие в турнирах с национальной символикой действовал с апреля 2022 года. В этот период киберспортсмены выступали в нейтральном статусе.

В июне 2016 года киберспорт был официально признан видом спорта в России. Он вернулся во Всероссийский реестр видов спорта после того, как в июле 2006-го был исключен тогдашним главой Минспорта Вячеславом Фетисовым.