Шведской компании запретили поставлять оборудование в Россию

Власти Швеции запретили Ericsson поставлять оборудование в Россию

Власти Швеции не разрешили телекоммуникационной компании Ericsson поставлять оборудование российским фирмам. Об этом со ссылкой на решение суда по иску сотового оператора Tele2 к ООО «Сател ТВК», поставлявшему оборудование шведского бренда, пишут «Ведомости».

В документах говорится, что «из-за введенного юридического запрета шведская компания Ericsson AB, производитель, оказалась лишена возможности экспортировать свое оборудование в Российскую Федерацию, при этом Ericsson AB не вправе поставлять оборудование не только в адрес ООО "Сател ТВК", но и любому другому покупателю для поставки в РФ».

Tele2 подала иск к Ericsson в ноябре прошлого года, требуя поставить оборудование по договору, выплатить 4,1 миллиона евро неустойки, а также взыскать со шведской фирмы астрент (неустойка за неисполнение судебного акта в части поставки оборудования). Договор на покупку оборудования для базовых станций сотовой связи стандартов 2G, 3G и 4G был заключен в июле 2014 года. С мая 2021 года по февраль 2022 года Tele2 оформил 20 заказов на поставку оборудования, при этом пять из них были выполнены с нарушением сроков, шесть — частично, а оставшиеся 9 не исполнены вовсе.

При этом Ericsson дважды обращалась в шведскую инспекцию по стратегическим продуктам с просьбой дать разрешение на выполнение договорных обязательства перед российскими компании по договорам, заключенным до 26 февраля 2022 года. Инспекция позволила производителю поставлять программное обеспечение и оказывать услуги технической поддержки до конца 2022 года, однако в мае 2023 года приняла решение о запрете поставок оборудования в Россию.

В результате российский арбитражный суд признал обязательства Ericsson утратившими силу, так как компания не может выполнить их из-за ограничений со стороны шведских властей. «На АО "Эрикссон корпорация АО" не лежит обязанность по поставке», — говорится в материалах. Однако суд взыскал с «Сател ТВК» в пользу Tele2 неустойку за нарушение сроков поставки, при этом сумма была скорректирована с запрашиваемых 490,6 до 380,1 тысячи евро.

«Нас не может не радовать тот факт, что суд встал на сторону Tele2, прецедент показывает, что просрочка в исполнении обязательств по контракту приводит к штрафным санкциям в отношении компании-нарушителя», — заявили в Tele2. При этом представитель оператора отметил, что компания в настоящий момент оценивает возможность подачи апелляции.

В декабре 2022 года стало известно, что Ericsson передаст свой российский бизнес под управление местного менеджмента. Подразделение компании в России отвечало за поддержку клиентов, в рамках договора, помимо персонала, к местным управленцам перейдут контракты и некоторые активы компании. «Ожидается, что к 2023 году Ericsson будет иметь небольшое присутствие в России», — говорилось в заявлении компании.