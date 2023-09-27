Власти объяснили использование фотошопа для вручения россиянину медали за СВО

В Башкирии объяснили фотошоп «вручения» бойцу медали за СВО его просьбой

Чиновники администрации Янаульского района Башкирии использовали фотошоп на кадре «вручения» бойцу Артуру Султангалиеву медали за участие в специальной военной операции, так как это попросил сам россиянин. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе местной администрации.

«Артур пришел в военкомат в футболке и шлепанцах, видимо, не был готов. Его сфотографировали сотрудники военкомата, и он смутился, что был не в форме, попросил, "если можно, сделайте фото в военной форме"», — объяснили там.

У награжденного мужчины не было больше возможности приехать в военкомат, добавили в администрации, уточнив, что впереди его ждало лечение. Помимо СВО, Султангалиев участвовал в контртеррористической операции на Кавказе, сообщили власти.

На то, что чиновники прифотошопили военнослужащего в форме на фотографию, в сети обратили внимание 27 сентября, хотя власти сообщали о награждении россиянина в июле. Тогда в группе во «ВКонтакте» говорилось, что Султангалиев получил награду из рук военного комиссара Янаула за участие в СВО. На снимке был виден фотошоп — на это обратили внимание пользователи сети. Сотрудники администрации признали, что к фотошопу прибегли «в силу некоторых причин».

В сентябре стало известно, что Султангалиева медики спасти не смогли. Мужчина получил ранение в зоне СВО и проходил лечение.