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22:53, 27 сентября 2023Россия

Посол заявил о намерении добиться экстрадиции чествованного в Канаде ветерана СС

Посол Степанов: РФ хочет добиться экстрадиции чествованного в Канаде ветерана СС

Фото: Patrick Doyle / Globallookpress.com

Посол России в Оттаве Олег Степанов рассказал, что Москва намерена возбудить уголовное дело в связи с чествованием 98-летнего ветерана СС Ярослава Хунки в парламенте Канады, а также направить запрос на его экстрадицию. Об этом сообщило российское дипломатическое представительство в Канаде в социальной сети X (бывший Twitter).

«Россия изучает историю с Хункой. Возможно возбуждение уголовного дела и последующее направление запроса о его экстрадиции», — заявили в посольстве.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо рассказал, что в связи с оказанным на него давления со стороны оппозиции он был вынужден принести президенту Украины Владимиру Зеленскому свои извинения из-за чествования в парламенте страны ветерана СС 22 сентября.

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