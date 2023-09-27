Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:34, 27 сентября 2023Мир

Трюдо рассказал о принесенных Зеленскому извинениях

Премьер Канады Трюдо извинился перед Зеленским по дипломатическим каналам

Фото: Justin Tang / Globallookpress.com

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо рассказал, что в связи с давлением на него со стороны оппозиции он был вынужден принести президенту Украины Владимиру Зеленскому извинения из-за чествования в парламенте страны 98-летнего ветерана СС Ярослава Хунки, сообщает ТАСС.

«Несколько дней назад мы направили наши извинения президенту Зеленскому и украинскому народу по дипломатическим каналам», — заявил он.

Отмечается, что Трюдо призывали принести извинения украинскому лидеру публично прямо в парламенте, но он никак на это не отреагировал.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на извинения Трюдо за чествование в парламенте страны ветерана СС, подчеркнув, что при этом Оттава не перестанет давать деньги государству, которое возвело нацистских коллаборационистов в ранг героев.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В Киеве признали неспособность ATACMS и Taurus помочь в противостоянии с Россией

    Доля доллара в расчетах через SWIFT выросла

    Движение по Крымскому мосту остановят 28 сентября из-за восстановительных работ

    В США усомнились в переизбрании Байдена из-за его здоровья

    Посол заявил о намерении добиться экстрадиции чествованного в Канаде ветерана СС

    В Госдуме высмеяли извинения Трюдо за скандал с эсэсовцем

    Трюдо рассказал о принесенных Зеленскому извинениях

    Задержаны трое участников перестрелки в Дагестане

    Новый тренд московских риелторов рассмешил пользователей сети

    В ВСУ заявили о страхе плохой погоды для использования Abrams

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости