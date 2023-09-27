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10:51, 27 сентября 2023Забота о себе

Врач предупредила о портящих зрение ежедневных привычках

Офтальмолог Миргородская назвала ухудшающей зрение привычкой чтение лежа

Фото: Kamila Maciejewska / Unsplash

Привычка читать и работать лежа сильно вредит зрению, предупредила врач-офтальмолог, микрохирург, кандидат медицинских наук Светлана Миргородская. Ее слова цитируют «Известия».

По словам Миргородской, одним из главных факторов, портящих зрение, является ежедневная повышенная нагрузка на мышцы глаз, когда мы смотрим на что-то вблизи. Именно поэтому врач посоветовала каждый час делать перерывы при работе за компьютером или во время чтения. Для этого достаточно отвлечься и 5-10 минут посмотреть вдаль.

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Еще одной ухудшающей зрение привычкой офтальмолог назвала зрительную нагрузку в условиях плохой освещенности. Из-за слишком яркого или тусклого света увеличивается напряжение мышц глаз, вследствие чего они спазмируются. Также по этой причине может развиться синдром сухого глаза, пояснила специалист.

Миргородская призвала отказаться от привычки работать или читать лежа. «При работе в таком положении усиливается напряжение в мышцах шеи, может ухудшаться кровоснабжение головы, шеи и глаз. Кроме того, глазные мышцы получают большую нагрузку — при взгляде под углом им приходится "дорабатывать" изображение», — объяснила она.

Ранее офтальмолог Анастасия Головина назвала способы избавиться от «мушек» перед глазами. По ее словам, они, как и затуманенность зрения, возникают из-за серьезных болезней, в том числе из-за глаукомы.

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    Наталья Обрядина
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