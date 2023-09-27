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13:21, 27 сентября 2023Интернет и СМИ

Участница шоу «Голос. Дети» стала жертвой мошенников

«112»: мошенники оформили кредит на участницу шоу «Голос. Дети» Апраксину

Кадр: The Voice Kids Russia / YouTube

Участница четвертого сезона музыкального шоу «Голос. Дети» на Первом канале Александра Апраксина стала жертвой мошенников. Об этом сообщает «112» в Telegram.

По данным издания, Апраксина обратилась в модельное агентство «Верона», чтобы начать сотрудничество в качестве модели. Там певица вместо трудового договора подписала документ, подтверждающий оформление кредита на 196 тысяч рублей.

Узнав о том, что она оформила кредит, Апраксина не смогла расторгнуть договор. Тогда она обратилась в полицию. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее о мошеннических действиях сообщил актер комедийного сериала «Маргоша» Дмитрий Полесюк. Он рассказал, что неизвестный предложил ему помочь с оформлением документов на квартиру, актер перевел ему 13 миллионов рублей, после чего мошенник перестал выходить на связь.

Апраксина была участницей четвертого сезона шоу «Голос. Дети». В отборочном этапе она исполнила песню Mercy и попала в команду к певцу Валерию Меладзе.

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    Мария Большакова
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