Горящий около ТЦ в Москве автомобиль попал на видео

Появились кадры с горящим около ТЦ в Москве автомобилем

В Москве около торгового центра (ТЦ) загорелся легковой автомобиль. Видеоролик с горящей легковушкой опубликовали «Известия».

На кадрах виден охваченный пламенем автомобиль, стоящий на парковке в окружении других машин. Некоторые из транспортных средств стоят почти вплотную.

Информации о пострадавших, а также о причинах пожара на данный момент нет.

Ранее около дома 97 на Рублевском шоссе в Москве дотла сгорели три автомобиля. Помимо трех уничтоженных пожаром машин повреждена оказалась еще одна. Площадь пожара составила девять квадратных метров.