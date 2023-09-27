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19:23, 27 сентября 2023Моя страна

Чемпионат России по прибрежной гребле пройдет в Махачкале

В Махачкале пройдет чемпионат России по гребному спорту

Фото: Corepics VOF / Shutterstock / Fotodom

Чемпионат России по гребному спорту в дисциплине прибрежная гребля пройдет 30 сентября в Махачкале. Об этом сообщает ТАСС.

Торжественное открытие состязаний пройдет на городском пляже Махачкалы. «Участники — сильнейшие гребцы России, триумфаторы Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы», — рассказали в Минспорта Дагестана.

Программа чемпионата включает в себя состязания на 6000 метров в классах лодок одиночек, двоек и четверок среди мужчин и женщин. Вход на соревнования свободный. В министерстве рассказали, что чемпионат проходит в Дагестане уже второй год подряд.

Прибрежная гребля — дисциплина гребного спорта, соревнования по которой проводятся в морской и речной акватории вдоль побережья. Соревнования могут проходить в непредсказуемых условиях.

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    Варвара Кошечкина
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