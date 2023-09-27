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06:08, 27 сентября 2023Россия

В России призвали ограничить продажу газировки детям

Союз защиты прав потребителей призвал ограничить продажу газировки детям

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

После введения акцизов на сладкую газировку многие производители в целях экономии стали использовать сахарозаменитель аспартам, который, согласно исследованию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) может быть канцерогенен для человека. Это следует из исследования Национального союза защиты прав потребителей. В организации призвали проработать механизмы контроля безалкогольных напитков, а также запретить продажу газировки несовершеннолетним.

В Национальном союзе защиты прав потребителей выяснили, что сахарозаменителем особенно злоупотребляют производители напитков и лимонадов дешевого массового сегмента. Это может быть связано с экономией на уплате акцизов.

«Споры о возможной канцерогенности аспартама в мировых научных кругах не утихают. 14 июля 2023 года Международное агентство по изучению рака (МАИР) подразделения ВОЗ опубликовало результаты оценки опасности и риска подсластителя аспартама. Согласно этим оценкам, ВОЗ классифицировала аспартам как "возможно канцерогенное вещество" для человека», — говорится в обращении организации к Роспотребнадзору.

Также исследователи выявили превышение допустимого значении консерванта бензоата натрия в части лимонадов: в некоторых напитках его содержание доходило до 205 миллиграмм на килограмм при верхнем пороге в 150.

В образцах с высоким содержанием сахара количество бензоата натрия несколько ниже допустимого регламентом. В целом можно придти к выводу, что при снижении содержания сахара в напитках, который сам по себе имеет свойства консерванта, производители вынуждены идти на увеличение количества бензоата натрия

из обращения Национального союза защиты прав потребителей в Роспотребнадзор

В организации объяснили, что бензоат натрия является токсином и аллергеном, опасным для астматиков. Он не выводится из организма человека, а постепенно накапливается. Кроме того, добавка нарушает окислительно-восстановительные процессы в клетках организма, процессы образования ферментов и расщепления жиров. Длительно употребление, по словам исследователей, может привести к развитию цирроза печени, болезни Паркинсона, почечной недостаточности, нейродегенеративным заболеваниям.

«Детям употребление продуктов с консервантом Е211 в составе вообще не рекомендуется, так как вещество способствует появлению синдрома дефицита внимания, гиперактивности, снижению интеллектуальных способностей», — предупредили в Национальном союзе защиты прав потребителей.

Там также указали на то, что действие опасного консерванта может усиливаться в сочетании с другими веществами, входящими в состав напитков, к примеру, вредные свойства бензоата натрия становятся более выраженными в сочетании с тартразином, красителями Е110, Е104, Е122. Последние также негативно влияют на самочувствие и развитие детей, потому в странах Евросоюза активно обсуждают вопрос введения запрета на сочетание этих добавок.

Важно отметить, что из-за введения акцизов на сладкие газированные напитки, ряд производителей заменяет сахар заменителями сахара (вред которых оценивается неоднозначно) и при этом повышают содержание бензоата натрия в напитках. Используемые в напитках красители усиливают его канцерогенное действие

из обращения Национального союза защиты прав потребителей в Роспотребнадзор

Организация обратилась в Роспотребнадзор и призвала проработать механизмы выборочного контроля безалкогольных напитков на содержание консервантов, витаминов, красителей, сахарозаменителей и проверки опасности их сочетаний перед допуском на рынок и маркировкой. Также там призвали рекомендовать торговым сетям прекратить продаже газировки несовершеннолетним.

Ранее сообщалось, что введение в России акциза на газировку сопряжено с риском подорожания продукции и сокращения производства. Об этом предупредили в Минсельхозе. Также в министерстве, говоря о последствиях, допустили возможность появления нелегального рынка безалкогольных напитков и сокращение числа производителей.

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    Наталия Белова
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