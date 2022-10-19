Стало известно о риске подорожания газировки в России

Минсельхоз предупредил о риске роста цен на газировку из-за введения акциза

Введение в России акциза на газировку сопряжено с риском подорожания продукции и сокращения производства, предупредили в Минсельхозе. Также в министерстве, говоря о последствиях, допустили возможность появления нелегального рынка безалкогольных напитков и сокращение числа производителей, передает РБК.

Более того, указали в ведомстве, введение акциза может оказаться затруднительным. Дело в том, что сейчас в документах по стандартизации и техрегулированию нет отдельной категории «сахаросодержащие напитки», равно как и критериев, по которым можно было бы определить, что к ним относится.

Российский Минфин уже заложил в бюджет на 2023-2025 годы доходы от акциза на сладкие напитки. Дополнительные доходы от нового акциза оцениваются в 35 миллиардов рублей ежегодно, деньги пойдут на борьбу с сахарным диабетом.

Поправки в Налоговый кодекс Госдума уже приняла в первом чтении. Но производители стали замораживать инвестиции: так поступил «Очаково». А «Черноголовка» решила отказаться от новых проектов в стране и заморозить инвестиции на пять миллиардов рублей, последнее в перспективе привезет к заморозке порядка тысячи рабочих мест. В целом, участники рынка и эксперты сходятся на том, что из-за введения акциза газировка может подорожать в России на 7-20 процентов.