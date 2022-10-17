Производитель напитков «Черноголовка» откажется от новых проектов из-за введения акциза

Производитель безалкогольных напитков «Черноголовка» откажется от новых проектов в России из-за введения акциза на сладкие напитки. Кроме того, компания сократит инвестпрограмму на 2023 год на 5 миллиардов рублей, что приведет к заморозке тысячи новых рабочих мест, сообщает РБК со ссылкой на представителя компании.

Подобное решение объяснили «экономической неопределенностью, которую создает введение акциза на безалкогольные напитки». В итоге это приведет к росту цен и падению производства на 20 процентов.

Российский Минфин уже заложил в бюджет на 2023-2025 годы доходы от акциза на сладкие напитки. Участники рынка и эксперты предупредили, что со следующего года сладкие газированные напитки могут подорожать минимум на 7 процентов без учета инфляции. Планируется, что сбор составит семь рублей с одного литра, и эти деньги пойдут на борьбу с сахарным диабетом. В Минфине заявили, что дополнительные доходы федерального бюджета от поступлений таких акцизов составят около 35 миллиардов рублей в год.

Еще в начале августа «Черноголовка» грозилась после ухода западных брендов захватить половину российского рынка. В разговоре с Reuters гендиректор компании Наталия Сахнина делилась планами, что в течение двух лет производитель хочет занять 30 процентов рынка, а затем собирается получить абсолютное лидерство. «Мы были, есть и будем основным российским производителем напитков», — говорила Сахнина. В конце 2021 года доля «Черноголовки» составляла всего 8,5 процента.