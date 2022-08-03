«Черноголовка» собралась захватить половину российского рынка напитков

«Черноголовка» собралась занять половину российского рынка напитков

Производитель безалкогольных напитков «Черноголовка» после ухода из России западных брендов планирует занять половину отечественного рынка, объем которого оценивается примерно в девять миллиардов рублей, сказала Reuters гендиректор компании Наталия Сахнина.

Предприятие удвоило свой бизнес в этом году. В течение двух лет производитель хочет захватить 30 процентов рынка, а затем собирается получить абсолютное лидерство. «Мы были, есть и будем основным российским производителем напитков», — сказала Сахнина. В конце 2021 года доля «Черноголовки» составляла всего 8,5 процента.

Из-за отсутствия продукции сети KFC и Burger King начали переходить на напитки «Черноголовки» вместо Coca-Cola. Напиток пока не перестали продавать в заведениях «Вкусно — и точка», им удалось сделать определенный запас продукции.

Поиск альтернативы Coca-Cola начали и рестораны: после ухода компании с российского рынка они ведут переговоры с крупными производителями напитков, а также предлагают в качестве замены лимонады собственного производства.

Между тем объем рынка соков и вод в России в этом году снизится как минимум на одну десятую по сравнению с прошлым годом, заявил ранее глава Союза производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки) Максим Новиков.