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«Черноголовка» собралась захватить половину российского рынка напитков

«Черноголовка» собралась занять половину российского рынка напитков

Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

Производитель безалкогольных напитков «Черноголовка» после ухода из России западных брендов планирует занять половину отечественного рынка, объем которого оценивается примерно в девять миллиардов рублей, сказала Reuters гендиректор компании Наталия Сахнина.

Предприятие удвоило свой бизнес в этом году. В течение двух лет производитель хочет захватить 30 процентов рынка, а затем собирается получить абсолютное лидерство. «Мы были, есть и будем основным российским производителем напитков», — сказала Сахнина. В конце 2021 года доля «Черноголовки» составляла всего 8,5 процента.

Из-за отсутствия продукции сети KFC и Burger King начали переходить на напитки «Черноголовки» вместо Coca-Cola. Напиток пока не перестали продавать в заведениях «Вкусно — и точка», им удалось сделать определенный запас продукции.

Поиск альтернативы Coca-Cola начали и рестораны: после ухода компании с российского рынка они ведут переговоры с крупными производителями напитков, а также предлагают в качестве замены лимонады собственного производства.

Между тем объем рынка соков и вод в России в этом году снизится как минимум на одну десятую по сравнению с прошлым годом, заявил ранее глава Союза производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки) Максим Новиков.

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Платон Щукин
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