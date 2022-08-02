Производству соков в России предсказали спад

Союз производителей соков предсказал падение рынка на 10 процентов

Объем рынка соков и вод в России в 2022 году снизится как минимум на одну десятую по сравнению с прошлым годом, заявил глава Союза производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки) Максим Новиков. Его слова цитирует ТАСС.

«Глубина падения будет зависеть от того, насколько быстро производитель адаптируется к этим условиям, но гарантировано, исходя из предыдущих кризисов, глубина падения может составлять как минимум 10 процентов», — предсказал он.

При этом Новиков добавил, что рынок вод восстанавливается очень быстро и, как ожидается, может выйти на двузначные темпы роста — в 10-15 процентов. Рынку соков же на восстановление нужно больше времени.

По словам руководителя организации, в прошлом году в России было произведено около 8,5 миллиарда литров упакованной воды, 7 миллиарда литров безалкогольных напитков, 2,5 миллиарда литров соков и около 300 миллиона литров растительных напитков. В этом году отставание темпов производства уже заметно, что связано «с классическим снижением активности потребителей ввиду снижения доходов, что происходит каждый кризис», пояснил Новиков.

В конце апреля он также пояснял, что сектор опасается проблем из-за высокой, более чем 90-процентной, доли импортного оборудования: есть риск сбоя поставок комплектующих. Это может привести к проблемам, вплоть до остановки линий, а замена российскими аналогами в настоящее время невозможна, объяснял Новиков.

