В Госдуме поддержали введение акциза на сладкие напитки

Поправки в Налоговый кодекс об акцизе на сладкие напитки приняли в первом чтении

Госдума в первом чтении поддержала поправки в Налоговый кодекс, которые подразумевают введение акциза на сладкие напитки в размере семи рублей на литр. Их хотят ввести с 1 января 2023 года, напоминает «Интерфакс».

Новый акциз должен будет касаться безалкогольных напитков с добавлением сахара или подсластителей в объеме более 5 граммов на 100 миллилитров. Также в перечень войдут напитки, изготовленные на спиртосодержащем сырье, с объемной долей этилового спирта не более 1,2 процента. Дополнительные доходы от нового акциза оцениваются в 35 миллиардов рублей ежегодно, деньги пойдут на борьбу с сахарным диабетом.

На фоне этих новостей Московский пиво-безалкогольный комбинат «Очаково» скорректировал планы на 2023 год и заморозил новые инвестиции на 2023-2024 годы. Как сказал генеральный директор компании Юрий Антонов, введение акциза на сладкие напитки приведет не только к росту розничных цен, но и к сокращению производства напитков как минимум на 20 процентов, отмечает ТАСС.

Ранее о решении отказаться от новых проектов в стране объявила компания «Черноголовка». Кроме того, организация сократит инвестпрограмму на 2023 год на 5 миллиардов рублей, что приведет к заморозке тысячи новых рабочих мест.