Песков отреагировал на статью Херша о теракте на «Северных потоках»

Песков: статья Херша о Nord Stream совпадает с данными спецслужб России

Информация, изложенная в статье журналиста Сеймура Херша о «Северных потоках», совпадает с данными спецслужб России. Так отреагировал на материал Херша пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы не знаем, какие источники у господина Херша, но в любом случае в основе своей информация, которую он опубликовал, безусловно, совпадает с теми данными, которыми обладают наши специальные службы», — сказал он.

По его словам, де-факто такой террористический акт против критической энергетической инфраструктуры, принадлежащей в том числе и международному совместному предприятию, организован Соединенными Штатами и Великобританией. И они так или иначе причастны к этому террористическому акту, подытожил Песков.

Ранее Херш заявил, что США выбрали для атаки трубопровод «Северный поток», так как посчитали, что смогут легко вывести его из строя и отрицать свою причастность к произошедшему. Журналист также подчеркнул, что Соединенные Штаты подорвали российские газопроводы из-за опасений потерять влияние на Германию и Европу.