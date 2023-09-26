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14:46, 26 сентября 2023Мир

Херш объяснил причину подрыва «Северных потоков»

Херш: США взорвали «Северные потоки» из боязни потерять влияние на ФРГ и Европу
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Danish Defense Ministry / XinHua

США подорвали трубопроводы «Северный поток» из-за боязни потерять влияние на ФРГ и Европу. Причину диверсии объяснил американский журналист Сеймур Херш в своем блоге.

«Администрация [президента США Джо] Байдена взорвала трубопроводы, но эти действия не имели ничего общего с победой или прекращением войны на Украине. Это произошло из-за страхов Белого дома, что Германия колеблется и включит поток российского газа», — написал он.

По его мнению, Вашингтон опасается, что Германия и НАТО по экономическим причинам попадут под влияние России и ее обширных природных ресурсов. Главный страх США — потеря давнего первенства в Западной Европе, подытожил Херш.

Кроме того, журналист привел информацию об отчетах по диверсии. Отчеты об операции в Норвегии посылались лишь главе Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильяму Бернсу, он поддерживал контакт с Байденом и организаторами теракта.

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    Виктория Кондратьева
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