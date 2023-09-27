В Германии подняли вопрос об исключении Польши из Евросоюза

Член ЕП Гуннар Бек поднял вопрос о приостановке членства Польши в ЕС

Член Европарламента (ЕП) от Германии Гуннар Бек обратился к Еврокомиссии (ЕК) с вопросами относительно ее отношения к связанному с Польшей визовому скандалу, в рамках которого Варшава за взятку выдала иностранцам 250 тысяч рабочих виз. В тексте письма, с которым ознакомилась «Лента.ру» депутат спрашивает, рассматривается ли возможность расследования в отношении Польши в рамках 7 статьи Договора о Европейском союзе.

Статья 7 Договора о Европейском Союзе посвящена процедуре исключения страны из объединения в случае «существования явной угрозы серьезного нарушения каким-либо государством-членом ценностей» ЕС.

«По данным польских СМИ, через польские консульства по всему миру, особенно в Африке и Азии, было продано около 250 000 виз по тысяче евро каждая. Петр Вавжик был уволен с поста заместителя министра иностранных дел Польши после того, как о скандале стало известно, а еще семеро, включая его помощника, были обвинены во взяточничестве. ЕС имеет право преследовать физических и юридических лиц, организующих или способствующих деятельности, которая способствует незаконному пересечению его внешних границ

В связи с этим он спросил, считает ли Еврокомиссия, что «мошенническую» выдачу виз официальными властями Польши можно приравнять к гибридной атаке. Он поинтересовался у ЕК, будет ли она готова инициировать в отношении Польши разбирательство рамках статьи 7 Договора о Европейском Союзе — эта часть документа описывает процедуру исключения государства-члена из ЕС.

Если да, то какие действия она (Еврокомиссия — прим. «Ленты.ру») предпримет для расследования и наказания ответственных за это политиков и должностных лиц, их помощников и агентов, а также любых других лиц, причастных к мошеннической или любой другой незаконной выдаче виз, а также для пресечения подобной практики, в том числе при необходимости посредством разбирательства в рамках седьмой статьи Договора о Европейском Союзе? Если нет, то почему проводится различие между гибридными атаками стран, не входящих в ЕС, и гибридными атаками государств-членов? Гуннар Бек член Европарламента от Германии

О том, что за месяц до парламентских выборов в Польше прокуратура проводит расследование в отношении семи человек по подозрению в ускорении выдачи рабочих виз в обмен на взятки, трое подозреваемых уже арестованы, стало известно 18 сентября.

Тогда лидер оппозиции Дональд Туск из партии «Гражданская платформа» заявил, что в течение 30 месяцев в Африке и Азии было выдано 250 тысяч польских рабочих виз. Особым спросом пользовались многократные визы в Шенгенскую зону, по которым также разрешен въезд в Мексику, через которую потом можно попасть в США. Согласно информации, люди в Индии платили компаниям-посредникам до 40 тысяч долларов, чтобы получить польскую многократную визу.

В конце августа замглавы МИД Польши по консульским вопросам Петр Вавжик был отправлен в отставку. В то же время антикоррупционное агентство CBA провело обыск в его ведомстве. Вавжик, как утверждается, был вдохновителем схемы, в которой компании-посредники предлагали польские визы за большие суммы.

