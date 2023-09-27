Пассажирский самолет попал в шторм и экстренно сел с почти пустым баком

Herald: самолет Jet2 экстренно приземлился на Майорке с почти пустым баком

Самолет британского лоукостера Jet2 попал в шторм над Майоркой и был вынужден экстренно сесть с почти пустым топливным баком. Об этом сообщило издание Herald.

Уточняется, что Boeing вылетел из Глазго 27 августа и должен был через два часа приземлиться в городе Пальма на испанском острове Майорка. На борту находилось 187 пассажиров и шесть членов экипажа.

На подлете к аэропорту назначения диспетчеры сообщили пилотам, что на Майорке бушует шторм, и сказали им перейти в режим ожидания. Воздушное судно было вынуждено ждать разрешения на посадку на высоте 10 тысяч километров над Пиренеями.

По данным портала, вскоре экипаж сообщил, что запасы топлива иссякли, и подал сигнал бедствия. Воздушному судну дали приоритетное право на посадку, и оно благополучно приземлилось в Пальме. На тот момент в баке оставалось менее 39 килограммов горючего.

Никто из пассажиров не пострадал, но испанские власти, а также Jet2 организовали проверку. В авиакомпании заверили, что безопасность пассажиров не была под угрозой.

Ранее рейс российской авиакомпании «Икар» из Иркутска на Пхукет задержали на 74 часа из-за неисправности самолета. Изначально на борту должно было быть около 500 пассажиров, но из-за задержки в Таиланд улетели 383 человека.

