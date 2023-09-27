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10:48, 27 сентября 2023Путешествия

Российский рейс задержали на 74 часа из-за неисправности самолета

Задержанный на 74 часа из-за неисправности рейс «Икара» вылетел на Пхукет

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Сотни пассажиров авиакомпании «Икар» вылетели из Иркутска на Пхукет после более чем трех суток задержки рейса из-за неисправности. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«Сегодня в 07:28 часов 383 пассажира благополучно вылетели из аэропорта города Иркутска», — уточняется в публикации. Общее время задержки вылета российского самолета составило 74 часа.

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В прокуратуре уточнили, что получили обращения пассажиров отложенного рейса. Ведомство проверит жалобы и примет меры прокурорского реагирования.

Ранее около 500 российских туристов застряли в аэропорту Иркутска из-за технической неисправности воздушного судна. Борт должен был вылететь в Таиланд в пять утра 24 сентября, но из-за задержки рейса несколько десятков человек отказались от полета. Пассажиры сообщили журналистам, что готовят судебный иск к компании.

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    Мария Борисова
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