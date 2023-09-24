Российские туристы застряли в аэропорту на 17 часов

В Иркутске туристы сидят более 17 часов в аэропорту в ожидании рейса на Пхукет

Около 500 российских туристов застряли в аэропорту Иркутска из-за задержки их рейса на Пхукет. Путешественники ждут уже более 17 часов. Об этом сообщает издание Ircity.

Проблемы наблюдаются с чартерным рейсом компании «Икар». Более 14 часов пассажирам не говорили, в чем причина такой долгой задержки. Изначально борт должен был вылететь в пять утра 24 сентября.

Пассажиры сообщили журналистам, что готовят судебный иск к компании. Они также поделились видео в соцсетях, где показали как проводят время ожидания в аэропорту: некоторые пассажиры спят прямо на сиденьях, по полу ползают маленькие дети.

Позже Восточно-Сибирская транспортная прокуратура объяснила причину столь долгой задержки. По их данным, задержка связана с техническими неисправностями. При этом там указали, что именно авиакомпания приняла решение задержать рейс.

Ранее самолет из Египта в российский город задержали на 17 часов. Рейс UJ 712 авиакомпании Almasria Airlines должен был вылететь в российский город в 06:05 в субботу, 23 сентября, однако оказался в воздухе только в 23:30. Причины столь долгой задержки устанавливаются.

