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02:48, 24 сентября 2023Путешествия

Самолет из Египта в российский город задержали на 17 часов

РЕН ТВ: вылет самолета из Египта в Санкт-Петербург задержали на 17 часов
СюжетАварийная посадка самолета

Фото: pixabay.com

Вылет самолета из египетского города Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург задержали на 17 часов. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Рейс UJ 712 авиакомпании Almasria Airlines должен был вылететь в российский город в 6:05 в субботу, 23 сентября, однако оказался в воздухе только в 23:30. В аэропорту Пулково воздушное судно приземлится в 4 часа утра воскресенья, 24 сентября.
Причины столь долгой задержки устанавливаются.

Ранее самолет российской авиакомпании «ИрАэро» совершил аварийную посадку из-за проблем с двигателем. Отмечается, что у воздушного судна отказал левый двигатель. В результате самолет экстренно сел в авиагавани Иркутска. Приземление лайнера прошло благополучно. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

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    Марина Совина
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