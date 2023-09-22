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17:46, 22 сентября 2023Путешествия

Российский самолет совершил аварийную посадку из-за отказа двигателя

Пассажирский самолет экстренно сел в Иркутске из-за отказа двигателя

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Самолет российской авиакомпании «ИрАэро» совершил аварийную посадку из-за проблем с двигателем. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Непредвиденная ситуация произошла с пассажирским лайнером в пятницу, 22 сентября. Отмечается, что у воздушного судна отказал левый двигатель.

В результате самолет экстренно сел в авиагавани Иркутска. Приземление лайнера прошло благополучно. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Ранее в сентябре самолет российской авиакомпании «Алроса» совершил экстренную посадку из-за больного пассажира на борту. Непредвиденная ситуация произошла с лайнером, летевшим из Мирного в Новосибирск. У 38-летнего мужчины упало давление и случился сердечный приступ.

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    Фариза Бацазова
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