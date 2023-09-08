Российский самолет экстренно приземлился из-за сердечного приступа у пассажира

Самолет экстренно приземлился в Красноярcке из-за больного пассажира на борту

Самолет российской авиакомпании «Алроса» совершил экстренную посадку из-за больного пассажира на борту. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с лайнером, летевшим из Мирного в Новосибирск, в четверг, 7 сентября. Отмечается, что у 38-летнего мужчины на борту ухудшилось самочувствие. У пассажира упало давление и произошел сердечный приступ.

Капитан воздушного судна принял решение следовать на запасной аэродром. В результате самолет приземлился в аэропорту Красноярска.

Посадка лайнера прошла благополучно. О состоянии мужчины не сообщается.

Ранее в сентябре летевший в Москву самолет авиакомпании S7 Airlines резко сменил курс и сел в другом месте. Непредвиденная ситуация произошла с пассажирским лайнером, направлявшимся в российскую столицу из Челябинска.