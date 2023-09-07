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16:17, 7 сентября 2023Путешествия

Летевший в Москву самолет резко сменил курс и сел в другом месте

«Полит74»: летевший из Челябинска в Москву самолет сменил курс и сел в Уфе

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Летевший в Москву самолет авиакомпании S7 Airlines резко сменил курс и сел в другом месте. Об этом пишет портал «Полит74».

Непредвиденная ситуация произошла с пассажирским лайнером, направлявшимся в российскую столицу из Челябинска. Отмечается, что пилоты приняли решение следовать на запасной аэродром из-за погодных условий, в частности, из-за сильного тумана.

В результате воздушное судно приземлилось в аэропорту Уфы. Посадка самолета прошла благополучно. Никто из пассажиров не пострадал.

Ранее в сентябре сильное задымление в салоне пассажирского лайнера авиакомпании Gol вызвало панику среди пассажиров и попало на видео. Инцидент произошел с самолетом, следовавшим из Рио-де-Жанейро в Сан-Паулу. На кадрах видно, как пассажиры начинают задыхаться, кашлять и прикрывать лица одеждой.

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    Фариза Бацазова
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