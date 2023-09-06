Сильное задымление в салоне самолета вызвало панику на борту и попало на видео

В летевшем из Рио-де-Жанейро пассажирском самолете произошло сильное задымление

Сильное задымление в салоне пассажирского лайнера авиакомпании Gol вызвало панику среди пассажиров и попало на видео. Ролик публикует The Sun.

Инцидент произошел с самолетом, летевшим из Рио-де-Жанейро в Сан-Паулу. На кадрах видно, как пассажиры начинают задыхаться, кашлять и прикрывать лица одеждой. Несмотря на сильный дым на борту, кислородные маски не были выброшены автоматически.

Отмечается, что пилоты приняли решение экстренно вернуться в аэропорт вылета. Посадка самолета прошла благополучно.

Воздушное судно встретили экстренные службы. После приземления бортпроводники начали раздавать туристам воду. Уточняется, что четверым из них понадобилась медицинская помощь.