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17:34, 27 сентября 2023Моя страна

В Башкирии отдыхавший в луже медведь испугался сородича и попал на видео

В Башкирии медведь решил отдохнуть в луже, но испугался сородича и ушел

В нацпарке «Башкирия» фотоловушка засняла медведя, который решил искупаться в луже, но испугался сородича. Ролик опубликован в сообществе учреждения во «ВКонтакте».

На кадрах видно, что медведь лежит в луже, после чего, видимо, услышав шорохи, резко встает и уходит. Через какое-то время в лужу с другой стороны выходит еще один медведь.

«Даже ночью не дают отдохнуть спокойно! Забрался в любимую медвежью лужицу. Дай, думает, посплю. А не тут-то было», — прокомментировали в заповеднике.

Ранее дирекция заповедников «Земля леопарда» опубликовала видео с медведем, который чесался о хвойное дерево. По словам сотрудников заповедника, после почесывания медведь отправился дальше.

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    Сергей Истомин
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