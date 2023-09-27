В Башкирии отдыхавший в луже медведь испугался сородича и попал на видео

В Башкирии медведь решил отдохнуть в луже, но испугался сородича и ушел

В нацпарке «Башкирия» фотоловушка засняла медведя, который решил искупаться в луже, но испугался сородича. Ролик опубликован в сообществе учреждения во «ВКонтакте».

На кадрах видно, что медведь лежит в луже, после чего, видимо, услышав шорохи, резко встает и уходит. Через какое-то время в лужу с другой стороны выходит еще один медведь.

«Даже ночью не дают отдохнуть спокойно! Забрался в любимую медвежью лужицу. Дай, думает, посплю. А не тут-то было», — прокомментировали в заповеднике.

Ранее дирекция заповедников «Земля леопарда» опубликовала видео с медведем, который чесался о хвойное дерево. По словам сотрудников заповедника, после почесывания медведь отправился дальше.

