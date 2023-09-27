В Госдуме высмеяли извинения Трюдо за скандал с эсэсовцем

Депутат Слуцкий назвал извинения Трюдо за чествование эсэсовца жалким лепетом

Глава думского международного комитета и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал извинения, который принес премьер Канады Джастин Трюдо за присутствие в парламенте страны эсэсовца. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Слуцкий высмеял извинения Трюдо за скандал с эсэсовцем и назвал их жалким лепетом оправдания. По его мнению, канадский премьер пошел на этот шаг на фоне общественного скандала, а не из искренних чувств. Депутат Госдумы напомнил, что в парламенте в тот момент также присутствовал Владимир Зеленский — «идейный последователь нацистской идеологии».

Парламентарий также призвал не спускать произошедшее на тормозах и потребовал провести международную судебно-правовую оценку как преступление по реабилитации фашизма. «Всем таким извинениям грош цена, все слезы крокодильи, лишь показывают реальное нутро западных политиков», — заключил он.

22 сентября на заседание парламента Канады в честь визита Владимира Зеленского пригласили 98-летнего ветерана 14-й гренадерской дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки, которого спикер палаты общин Рота под аплодисменты зала представил как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны». Инцидент вызвал волну возмущения как в России, так и в западных странах.