В Литве призвали Грузию синхронизировать свою позицию с ЕС

Президент Литвы призвал Грузию синхронизировать свою позицию с политикой ЕС

На пути в Европейский союз (ЕС) Грузии необходимо синхронизировать свои политические установки с политической линией ЕС. С таким призывом президент Литвы Гитанас Науседа выступил во время встречи с находящейся в Вильнюсе грузинской коллегой Саломе Зурабишвили, сообщает пресс-служба главы прибалтийской республики.

Он также отметил, что в этом ключе важным является участие Грузии в санкциях Евросоюза против России, призвав Тбилиси к «последовательной поддержке санкционной политики сообщества».

Ранее в правительстве Грузии сообщили, что Зурабишвили без разрешения кабмина отправилась с визитом в Латвию, Литву и Эстонию, чтобы обсудить с президентами республик получение страной статуса кандидата в члены ЕС.