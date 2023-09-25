Президент Грузии отправилась в Прибалтику без разрешения правительства

Президент Грузии отправилась с визитом в Прибалтику без разрешения правительства

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отправилась с визитом в Латвию, Литву и Эстонию без разрешения правительства. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина республики, передает ТАСС.

Как заявила одна из сотрудниц аппарата правительства, у Зурабишвили не было разрешения на визиты в прибалтийские страны, где глава государства планирует обсудить с президентами республик получение Грузией статуса кандидата в члены Европейского союза.

Ранее стало известно, что 3 октября Конституционный суд Грузии рассмотрит иск об импичменте Зурабишвили. До этого она сообщала, что продолжит совершать визиты в Европу, несмотря на запрет правительства и запуск процедуры импичмента.