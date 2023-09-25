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14:48, 25 сентября 2023Бывший СССР

В Грузии назвали дату рассмотрения иска об импичменте президента

КС Грузии рассмотрит иск об импичменте президента Зурабишвили 3 октября
Саломе Зурабишвили

Саломе Зурабишвили. Фото: Johanna Geron / Reuters

Конституционный суд (КС) Грузии рассмотрит иск об импичменте президента республики Саломе Зурабишвили 3 октября. Об этом сообщает пресс-служба грузинского КС в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Рассмотрение по существу конституционных представлений № 1797 состоится путем устных слушаний 3 октября 2023 года в 12:00 с участием авторов представлений и президента Грузии», — сказано в публикации.

18 сентября грузинский КС начал рассмотрение вопроса импичмента президенту. 14 сентября соответствующий запрос был зарегистрирован в соответствии с законодательством после прохождения процедуры регистрации конституционного представления.

Ранее глава правящей партии республики «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе сообщал о передаче документов по импичменту Зурабишвили в КС. При этом политик отметил, что суд должен вынести вердикт до 12 октября, после чего состоится парламентское обсуждение.

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    Кристина Есикова
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