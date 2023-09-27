Рэперша Megan Thee Stallion рассказала о проблемах с психическим здоровьем

Рэперша Megan Thee Stallion заявила, что страдала от повышенной тревожности

Американская рэперша Megan Thee Stallion (настоящее имя Меган Джовон Рут Пит) призналась, что долгое время страдала от повышенной тревожности. Ее цитирует издание People.

28-летняя Megan Thee Stallion заявила, что проблемы с психическим здоровьем у нее развились из-за того, что окружающие возлагали на нее большие ожидания и тем самым лишали ее права на слабость и ошибки. По словам исполнительницы, ей постоянно повторяли, какая она сильная, решительная и несгибаемая, из-за чего у нее развилась тревожность. «Быть для людей всем — это изматывает. (…) И это нормально — не быть в порядке», — рассказала она.

Также рэперша призвала поклонников не повторять ее ошибок, переступить через страх показаться уязвимыми и обязательно обратиться за помощью к друзьям и родным. Она подчеркнула, что очень важно выплеснуть свою боль и поделиться переживаниями с человеком, которому не все равно.

Ранее Megan Thee Stallion раскрыла, как ей удалось настолько похудеть. По словам знаменитости, она наконец занялась спортом и много инвестирует в ментальное здоровье.