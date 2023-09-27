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22:03, 27 сентября 2023Забота о себе

Рэперша Megan Thee Stallion рассказала о проблемах с психическим здоровьем

Рэперша Megan Thee Stallion заявила, что страдала от повышенной тревожности

Фото: Casey Flanigan / Globallookpress.com

Американская рэперша Megan Thee Stallion (настоящее имя Меган Джовон Рут Пит) призналась, что долгое время страдала от повышенной тревожности. Ее цитирует издание People.

28-летняя Megan Thee Stallion заявила, что проблемы с психическим здоровьем у нее развились из-за того, что окружающие возлагали на нее большие ожидания и тем самым лишали ее права на слабость и ошибки. По словам исполнительницы, ей постоянно повторяли, какая она сильная, решительная и несгибаемая, из-за чего у нее развилась тревожность. «Быть для людей всем — это изматывает. (…) И это нормально — не быть в порядке», — рассказала она.

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Также рэперша призвала поклонников не повторять ее ошибок, переступить через страх показаться уязвимыми и обязательно обратиться за помощью к друзьям и родным. Она подчеркнула, что очень важно выплеснуть свою боль и поделиться переживаниями с человеком, которому не все равно.

Ранее Megan Thee Stallion раскрыла, как ей удалось настолько похудеть. По словам знаменитости, она наконец занялась спортом и много инвестирует в ментальное здоровье.

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    Наталья Обрядина
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