Рэперша Megan Thee Stallion раскрыла секрет своей новой подтянутой фигуры

Рэперша Megan Thee Stallion заявила, что похудела благодаря фитнесу

28-летняя рэперша Megan Thee Stallion (настоящее имя Меган Джовон Рут Пит) рассказала, как ей удалось настолько похудеть. Секрет своей новой подтянутой фигуры она раскрыла в беседе с People.

По словам знаменитости, она занялась спортом. «Фитнес стал частью моего стиля жизни. Я соблюдаю режим и регулярно занимаюсь, инвестирую в свое здоровье», — заявила она.

Кроме того, добавила рэперша, она сосредоточена на заботе о своем ментальном здоровье. «Я веду записи, молюсь, провожу время с собаками, занимаюсь спортом, смотрю любимые сериалы и делаю то, что меня радует», — сказала артистка.

В марте 2023 года Меган снова начала писать в социальные сети. Она делала паузу после приговора рэперу Тори Ланезу, который выстрелил в нее в 2020 году. Увидев ее посты, поклонники сразу же обратили внимание, насколько она изменилась.

Ранее американская актриса Кэмерон Диас показала холодильник, заполненный вином и овощными салатами. 50-летняя знаменитость, давно известная в качестве фанатки йоги и правильного питания, продемонстрировала расфасованные по контейнерам овощные нарезки и рассказала, что сама разработала рецепт оригинального летнего салата.