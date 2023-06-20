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20:22, 20 июня 2023Забота о себе

Рэперша Megan Thee Stallion раскрыла секрет своей новой подтянутой фигуры

Рэперша Megan Thee Stallion заявила, что похудела благодаря фитнесу

Фото: Mike Blake / Reuters

28-летняя рэперша Megan Thee Stallion (настоящее имя Меган Джовон Рут Пит) рассказала, как ей удалось настолько похудеть. Секрет своей новой подтянутой фигуры она раскрыла в беседе с People.

По словам знаменитости, она занялась спортом. «Фитнес стал частью моего стиля жизни. Я соблюдаю режим и регулярно занимаюсь, инвестирую в свое здоровье», — заявила она.

Кроме того, добавила рэперша, она сосредоточена на заботе о своем ментальном здоровье. «Я веду записи, молюсь, провожу время с собаками, занимаюсь спортом, смотрю любимые сериалы и делаю то, что меня радует», — сказала артистка.

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    Александра Лисица
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