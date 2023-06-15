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20:16, 15 июня 2023Забота о себе

Фанатка правильного питания Кэмерон Диас показала заполненный вином холодильник

Актриса Кэмерон Диас рассказала, что ее летний салат идеально сочетается с вином

Кадр: @camerondiaz

Американская актриса Кэмерон Диас показала холодильник, заполненный вином и овощными салатами. О видео, которое она опубликовала в соцсети, пишет Page Six.

50-летняя знаменитость, давно известная в качестве фанатки йоги и правильного питания, продемонстрировала расфасованные по контейнерам овощные нарезки и рассказала, что сама разработала рецепт оригинального летнего салата. В его состав входят зелень, манго, хрустящий горох, морковь, огурцы и авокадо, а подается он с воздушным рисом. Диас посоветовала подавать его с засахаренными орехами кешью.

Несколько полок в холодильнике звезды выделено для алкоголя. Диас пояснила, что ее салат идеально сочетается с винами, которые она с 2020 года выпускает вместе с подругой Кэтрин Пауэр.

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Ранее Диас сообщила, что придерживается интервального голодания для поддержания хорошей фигуры. Одно из исследований показало, что эта диета может привести к проблемам с зачатием.

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    Екатерина Улитина
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