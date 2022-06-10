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49-летняя Кэмерон Диаз раскрыла секрет своей стройности

Актриса Кэмерон Диаз рассказала, что оставаться в форме ей помогает интервальное голодание

Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images

Американская актриса и модель Кэмерон Диаз раскрыла секрет своей стройности. На эту тему она высказалась в интервью Гвинет Пэлтроу в подкасте GOOP.

49-летняя знаменитость рассказала, что оставаться в форме ей помогает интервальное голодание, предполагающее принятие пищи в определенное время дня. «Моя двухлетняя дочь постоянно перекусывает в течение дня, как вдруг я начала делать то же самое. Неожиданно я задумалась, действительно ли мне необходимо есть так часто, и перешла на эту диету», — уточнила Диаз.

По словам манекенщицы, она также отказалась от макияжа, что позитивно сказалось на качестве ее кожи. Героиня материала призналась, что не пользуется очищающими средствами по утрам, предпочитая умываться только водой. «Иногда я скрабирую кожу и наношу на лицо масло для дополнительного увлажнения», — заключила звезда.

Ранее фотомодель Анастасия Решетова поделилась информацией о том, что помогает ей поддерживать себя в идеальной форме. Бывшая возлюбленная рэпера Тимати призналась, что раз в два дня перед завтраком она пьет сок сельдерея. Решетова отметила, что соответствующая диета дает ей необходимое количество энергии для того, чтобы заниматься спортом не менее четырех раз в неделю.

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Майя Пономаренко
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