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20:21, 27 сентября 2023Бывший СССР

Главы МИД Армении и Турции провели телефонные переговоры

Главы МИД Армении и Турции обсудили по телефону события в регионе

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Главы МИД Армении и Турции Арарат Мирзоян и Хакан Фидан провели телефонные переговоры. Об этом сообщает пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что во время беседы министры иностранных дел обсудили события в регионе и вопросы, находящиеся на повестке дня.

Ранее сообщалось, что президент Азербайджана Ильхам Алиев провел встречу с представителями американского лидера Джо Байдена и Госдепа США. Уточняется, что на ней обсуждались обеспечение стабильности в Нагорном Карабахе и налаживание контакта Баку с местным армянским населением.

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    Алевтина Запольская
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