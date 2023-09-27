Главы МИД Армении и Турции провели телефонные переговоры

Главы МИД Армении и Турции обсудили по телефону события в регионе

Главы МИД Армении и Турции Арарат Мирзоян и Хакан Фидан провели телефонные переговоры. Об этом сообщает пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что во время беседы министры иностранных дел обсудили события в регионе и вопросы, находящиеся на повестке дня.

Ранее сообщалось, что президент Азербайджана Ильхам Алиев провел встречу с представителями американского лидера Джо Байдена и Госдепа США. Уточняется, что на ней обсуждались обеспечение стабильности в Нагорном Карабахе и налаживание контакта Баку с местным армянским населением.