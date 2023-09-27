Алиев обсудил ситуацию в Карабахе с представителем Байдена

Алиев обсудил ситуацию в Карабахе с представителями Байдена и Госдепа США

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудил с представителями своего американского коллеги Джо Байдена и Госдепа США обеспечение стабильности в Нагорном Карабахе и налаживание контакта с местным армянским населением. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Уточняется, что на встрече присутствовали спецпредставитель Байдена, глава американского Агентства по международному развитию Саманта Пауэр, исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким и старший советник Госдепа по переговорам на Кавказе Луис Боно.

В ходе переговоров Алиев отметил, что в Карабахе азербайджанской стороной были конфискованы сотни единиц военной техники, оружия и боеприпасов, добавив, что «процесс разоружения армянских вооруженных сил и их вывода с территории Азербайджана» продолжается.

Глава государства также заверил, что права карабахских армян «будут обеспечены в рамках законодательства страны и ее международных обязательств».

Ранее пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян сообщала, что в республику прибыли свыше 42 тысяч вынужденных переселенцев из Карабаха.