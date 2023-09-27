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11:17, 27 сентября 2023Бывший СССР

Правительство Армении назвало число прибывших страну переселенцев из Карабаха

Более 42 тысяч вынужденных переселенцев прибыло в Армению из Карабаха

Фото: Vasily Krestyaninov / AP

Более 42 тысяч вынужденных переселенцев прибыло в Армению из Нагорного Карабаха. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян, передает ТАСС.

«По состоянию на 08:00 (07:00 мск) число депортированных из Нагорного Карабаха, пересекших границу, составило 42,5 тысячи человек», — указала она.

26 сентября Багдасарян рассказала, что в Армению прибыли более 20 тысяч жителей Нагорного Карабаха. «На данный момент из Нагорного Карабаха в Армению въехали 20 270 вынужденных переселенцев», — сообщала она.

Также в правительстве отметили создание гуманитарного центра в населенном пункте Корнидзор возле Лачинского коридора, который связывает Армению и Нагорный Карабах.

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    Алевтина Запольская
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